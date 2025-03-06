Белый дом: Спор Трампа и Зеленского отразил недовольство контактами с Киевом
Резкие противоречия между лидерами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским отражают недовольство Вашингтона результатами контактов с Киевом, в том числе в закрытом режиме, сообщила пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт.
По ее словам, несмотря на это, украинский президент обнародовал заявление, «которое мы считаем позитивным шагом вперед». Кроме того, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц находится в контакте со своими украинскими коллегами.
Ранее Зеленский анонсировал «план первых шагов» для мира с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru