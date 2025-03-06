Белый дом: Спор Трампа и Зеленского отразил недовольство контактами с Киевом

По ее словам, несмотря на это, украинский президент обнародовал заявление, «которое мы считаем позитивным шагом вперед». Кроме того, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц находится в контакте со своими украинскими коллегами.

Ранее Зеленский анонсировал «план первых шагов» для мира с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

