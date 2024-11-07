СМИ: В США часть бюллетеней забраковали из-за неумения зумеров ставить подписи
Неумение молодых людей ставить подпись стало причиной того, на избирательных участках в США была забракована часть бюллетеней. Как пишет Business Insider.
Отмечается, что речь идёт о тех, кто родился в 2000−2011 годах их также называют «зумерами». Блокировка их бюллетеней связана с нехваткой навыков писать от руки и ставить подпись на официальных документах.
Согласно американским законам, почтовые бюллетени должны содержать подпись избирателя. В некоторых штатах её дополнительно сверяют с образцом в базе данных, также существует процедура «исправления» подписи.
По данным издания, в округе Кларк (штат Невада) накануне дня выборов выявили более 11 тысяч полученных по почте бюллетеней, нуждающихся в заверении подписей, а в округе Уошо исправлений требовали почти две тысячи бюллетеней. При этом Обработка документов продолжается и, вероятно, эти цифры будут увеличиваться.
Ранее побеждающий на выборах республиканец Дональд Трамп заявил, что располагает информацией о массовых фальсификациях в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru