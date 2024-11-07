СМИ: В США часть бюллетеней забраковали из-за неумения зумеров ставить подписи

Отмечается, что речь идёт о тех, кто родился в 2000−2011 годах их также называют «зумерами». Блокировка их бюллетеней связана с нехваткой навыков писать от руки и ставить подпись на официальных документах.

Согласно американским законам, почтовые бюллетени должны содержать подпись избирателя. В некоторых штатах её дополнительно сверяют с образцом в базе данных, также существует процедура «исправления» подписи.

По данным издания, в округе Кларк (штат Невада) накануне дня выборов выявили более 11 тысяч полученных по почте бюллетеней, нуждающихся в заверении подписей, а в округе Уошо исправлений требовали почти две тысячи бюллетеней. При этом Обработка документов продолжается и, вероятно, эти цифры будут увеличиваться.

Ранее побеждающий на выборах республиканец Дональд Трамп заявил, что располагает информацией о массовых фальсификациях в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

