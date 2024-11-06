Associated Press: Дональд Трамп избран 47-м президентом США

По данным агентства, кандидат от Республиканской партии победил в Висконсине, что позволило ему преодолеть необходимый порог в 270 голосов.

«Это стало необычайным возвращением для бывшего президента, который четыре года назад отказался признать поражение, был осужден за совершение тяжкого преступления и пережил два покушения», - говорится в публикации.

По данным Reuters, CNN и The New York Times, Трамп набрал от 276 до 279 голосов. Аналитическая компания Edison Research сообщила, что после обработки 87% бюллетеней кандидат от республиканцев набирает 70,7 млн голосов (51%).

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала предварительные итоги выборов в США демонстрацией протеста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».