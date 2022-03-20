СМИ: в США 10 человек получили огнестрельные ранения

Как минимум 10 человек получили огнестрельные ранения в американском городе Думас, передает телеканал BNO News.

Устроившего стрельбу в Домодедово бизнесмена задержали

Стрельба произошла на ежегодном автомобильном шоу. Правоохранительные органы штата Арканзас заявили, что ранения получили не менее 10 человек.

По словам очевидцев, есть несколько погибших. Подробности стрельбы уточняются.

Ранее в Среднеуральске неизвестный мужчина ранил жену и стрелял в прохожих.

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