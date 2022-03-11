Устроившего стрельбу в Домодедово бизнесмена задержали

По данным источника, во время задержания мужчина получил ранение в плечо. После этого ему потребовалась медпомощь.

Ранее СМИ сообщили, что Жорин в жилом доме на улице Королева с топором напал на консьержку, избил ее и пытался задушить. После того, как женщина перестала сопротивляться, злоумышленник начал беспорядочно стрелять из окна.



