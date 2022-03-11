Устроившего стрельбу в Домодедово бизнесмена задержали

Генеральный директор компании «АйсРосс» Юрий Жорин, который 11 марта устроил стрельбу в одном из многоэтажных домов в Домодедово, задержан. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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По данным источника, во время задержания мужчина получил ранение в плечо. После этого ему потребовалась медпомощь.

Ранее СМИ сообщили, что Жорин в жилом доме на улице Королева с топором напал на консьержку, избил ее и пытался задушить. После того, как женщина перестала сопротивляться, злоумышленник начал беспорядочно стрелять из окна.


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Фото: РИА Новости//Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ДомЗадержаниеДомодедовоПредпринимателиСтрельба
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