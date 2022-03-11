Устроившего стрельбу в Домодедово бизнесмена задержали
Генеральный директор компании «АйсРосс» Юрий Жорин, который 11 марта устроил стрельбу в одном из многоэтажных домов в Домодедово, задержан. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, во время задержания мужчина получил ранение в плечо. После этого ему потребовалась медпомощь.
Ранее СМИ сообщили, что Жорин в жилом доме на улице Королева с топором напал на консьержку, избил ее и пытался задушить. После того, как женщина перестала сопротивляться, злоумышленник начал беспорядочно стрелять из окна.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,2 млн+50 743 / сут.
Умерли
360 тыс.+674 / сут.
Выздоровели
15,2 млн+151 тыс. / сут.
- Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram в России
- Зеленский заявил, что недоволен последними решениями ЕС
- В Совфеде заявили, что за использование Facebook и Instagram санкции не грозят
- Устроившего стрельбу в Домодедово бизнесмена задержали
- Зеленский пригрозил России страшным ответом за срыв режима тишины
- Стопкоронавирус.рф: Уровень коллективного иммунитета в России составил более 50%
- Ургант объяснил свой отъезд из России
- Avon намерен перенести производство из России в Польшу
- Путин заявил о позитивных сдвигах в переговорах с Киевом
- Боррель назвал ошибкой обещание принять Украину в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru