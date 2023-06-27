СМИ: в Сирии задержан командир отделения ЧВК «Вагнер»

Российская военная полиция в Сирии задержала руководителя ЧВК «Вагнер» в Эс-Сувейде. Об этом со ссылкой на источники сообщает саудовский телеканал Al-Hadath.

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Отмечается, что военная полиция задержала четырех высокопоставленных командиров «Вагнера». Помимо руководителя группы в Эс-Сувейде, речь идет о трех сотрудниках частной военной компании на авиабазе Хмеймим.

По данным саудовского телеканала, полиция также приходила в представительства «Вагнера» в Дамаске, Хаме и Дейр-Эз-Зоре.

Госдепартамент США 27 июня анонсировал новые меры против ЧВК «Вагнер». Во внешнеполитическом ведомстве заявили о желании привлечь бойцов группы к ответственности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:ЗадержаниеСирияЧВК "Вагнер"

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