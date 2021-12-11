СМИ: В Сингапуре одобрил вакцинацию детей 5-11 лет вакциной Pfizer

Минздрав Сингапура одобрил разработанный Pfizer и BioNTech препарат для вакцинации детей в возрасте 5-11 лет. Об этом сообщает газета The Straits Times.

В Нидерландах одобрили вакцинацию детей от 5 до 11 лет

Отмечается, что рекомендацию экспертного комитета о применении вакцины среди детей одобрила межведомственная группа по борьбе с распространением COVID-19.

Как ожидается, прививки в этой возрастной группе начнут делать в конце декабря. По данным экспертов, преимущества вакцинации «перевешивают риски для детей, особенно на фоне сохраняющейся локальной передачи вируса и появления штамма "омикрон"».

Вакцинацию детей будут проводить в два этапа с интервалом в 21 день.

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ФОТО: pixabay.com
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