СМИ: В Сингапуре одобрил вакцинацию детей 5-11 лет вакциной Pfizer
Минздрав Сингапура одобрил разработанный Pfizer и BioNTech препарат для вакцинации детей в возрасте 5-11 лет. Об этом сообщает газета The Straits Times.
Отмечается, что рекомендацию экспертного комитета о применении вакцины среди детей одобрила межведомственная группа по борьбе с распространением COVID-19.
Как ожидается, прививки в этой возрастной группе начнут делать в конце декабря. По данным экспертов, преимущества вакцинации «перевешивают риски для детей, особенно на фоне сохраняющейся локальной передачи вируса и появления штамма "омикрон"».
Вакцинацию детей будут проводить в два этапа с интервалом в 21 день.
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