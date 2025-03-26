СМИ: В Секторе Газа возник острый дефицит наличных денег
Острый дефицит наличных денежных средств наблюдается в секторе Газа в связи с блокировкой Израилем ввоза купюр в анклав. Об этом пишет Financial Times.
Основная валюта Палестинской национальной администрации - новый израильский шекель. Его выпускает Банк Израиля, однако после обострения конфликта в Газе в октябре 2023 года Тель-Авив прервал сотрудничество с палестинцами и прекратил выдачу разрешений на ввоз наличных в Газу. В ходе боевых действий в анклаве уничтожили большинство банковских отделений, с депозитов пропали наличные на сумму $180 млн из $290 млн, а последний банкомат закрылся в конце прошлого года.
По данным СМИ, большинство магазинов и организаций в Газе предоставляют товары и услуги только за наличные. При этом большая часть денег находится у крупных торговцев и брокеров, они выдают наличные в обмен на электронные переводы с комиссией, которая после возобновления боевых действий 18 марта увеличилась с 15% до 30%. Значительная часть населения Газы отрезана от наличных денег и возможности купить необходимые товары. В то же время на этой территории увеличиваются цены на продукцию первой необходимости из-за блокировки Израилем поставок гуманитарной помощи в анклав.
Между тем политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин предупредил, что обострение в секторе Газа может обернуться войной Ирана и Израиля, пишет 360.ru.
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