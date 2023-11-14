Нетаньяху приказал армии готовиться к любому сценарию с «Хезболлой»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна быть готова к любому развитию ситуации с ливанской шиитской организацией «Хезболла». Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, пишет РИА Новости.
Заявление премьер-министра прозвучало на фоне обменов ударами между израильской армией и «Хезболлой».
Боевики «Хезболлы» 12 ноября нанесли удар по казармам израильской армии в Зарите. По данным телеканала Al Manar, в результате прямого попадания есть погибшие и раненые.
Ранее израильские силы нанесли удары по военным сооружениям, постам и технологическим средствам «Хезболлы» в Ливане. В ЦАХАЛ заявили, что атаковали «террористическую ячейку», действующую рядом с районом Биранита.
Издание Al-Jarida со ссылкой на источники сообщало, что «Хезболла» начнет мобилизацию, если США не остановят конфликт в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».
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