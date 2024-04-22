СМИ: В секторе Газа нашли массовое захоронение с 180 телами
22 апреля 202407:33
Тела 180 человек обнаружили в массовом захоронении в городе Хан-Юнис в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
«Палестинские службы гражданской обороны обнаружили массовое захоронение, в котором нашли 180 тел», — отмечает СМИ.
Захоронение находилось внутри медицинского комплекса «Нассер».
Из-за военной операции Израиля в секторе Газа с октября прошлого года погибли более 33,5 тысячи человек, свыше 76 тысяч пострадали, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ обнаружила в Авдеевке заминированные схроны с иностранным вооружением
- В Новосибирской области река Уй подтопила жилые дома
- Герой России Умаев рассказал о важной роли мобилизованных в отражении контрнаступления
- СМИ: В секторе Газа нашли массовое захоронение с 180 телами
- «Летучий корабль» собрал в прокате более одного миллиарда рублей
- В Томской области произошли новые подтопления из-за разлива Оби
- Началась проверка после издевательств над учеником в нижегородской школе
- «Пятница» будет защищать объекты в России от дронов
- СМИ: У Трампа заканчиваются деньги
- СМИ: В Иране будут принимать карты «Мир»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru