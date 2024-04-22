СМИ: В секторе Газа нашли массовое захоронение с 180 телами

Тела 180 человек обнаружили в массовом захоронении в городе Хан-Юнис в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Подрыв перемирия: Армия Израиля ликвидировала детей лидера ХАМАС, Газа готовит ответ

«Палестинские службы гражданской обороны обнаружили массовое захоронение, в котором нашли 180 тел», — отмечает СМИ.

Захоронение находилось внутри медицинского комплекса «Нассер».

Из-за военной операции Израиля в секторе Газа с октября прошлого года погибли более 33,5 тысячи человек, свыше 76 тысяч пострадали, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры