СМИ: в сектор Газа прибыл первый грузовик с гуманитарной помощью
В сектор Газа в пятницу прибыл первый грузовик с гуманитарной помощью для местных жителей, пишет газета «Известия».
Грузовик доставил в анклав товары первой необходимости. Какая из стран поставила гуманитарную помощь не уточняется.
Накануне специальный борт МЧС России с гуманитарной помощью для палестинцев прибыл в Египет. В пресс-службе ведомства отметили, что доставка выполняется в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина.
В ООН ранее заявили, что в результате эскалации палестино-израильского конфликта разрушена треть жилых помещений сектора Газа, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru