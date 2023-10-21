СМИ: в сектор Газа прибыл первый грузовик с гуманитарной помощью

В сектор Газа в пятницу прибыл первый грузовик с гуманитарной помощью для местных жителей, пишет газета «Известия».

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Грузовик доставил в анклав товары первой необходимости. Какая из стран поставила гуманитарную помощь не уточняется.

Накануне специальный борт МЧС России с гуманитарной помощью для палестинцев прибыл в Египет. В пресс-службе ведомства отметили, что доставка выполняется в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина.

В ООН ранее заявили, что в результате эскалации палестино-израильского конфликта разрушена треть жилых помещений сектора Газа, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьПалестинаСектор Газа

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