СМИ: в сектор Газа прибыл первый грузовик с гуманитарной помощью

Грузовик доставил в анклав товары первой необходимости. Какая из стран поставила гуманитарную помощь не уточняется.



Накануне специальный борт МЧС России с гуманитарной помощью для палестинцев прибыл в Египет. В пресс-службе ведомства отметили, что доставка выполняется в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина.

В ООН ранее заявили, что в результате эскалации палестино-израильского конфликта разрушена треть жилых помещений сектора Газа, отмечает «Радиоточка НСН».

