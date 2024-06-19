СМИ: В Саудовской Аравии погибли свыше 500 паломников
Количество погибших паломников в Саудовской Аравии составляет 577 человек, сообщает AFP.
По данным издания, они скончались во время хаджа. Как минимум 323 паломника были египтянами. Люди скончались из-за жары, кроме одного, получившего смертельные травмы во время давки. Также погибли не менее 60 иорданцев.
Отмечается, что на паломничество все больше влияет изменение климата. Температура в районе, где проводятся ритуалы, повышается на 0,4 градуса каждое десятилетие. Температура в Большой мечети в Мекке 17 июня составляла 51,8 градуса.
Ранее в Индии автобус с паломниками упал в ущелье из-за обстрела боевиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru