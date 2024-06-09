В Индии автобус с паломниками упал в ущелье из-за обстрела боевиков

По информации СМИ, водитель пытался уйти из-под обстрела, но не справился с управлением. Автобус выехал с дороги и упал в ущелье.

Погибли девять паломников. Еще 33 получили ранения различной степени тяжести. К месту инцидента направили бойцов военизированной полиции.

Как сообщило агентство Reuters, на востоке Демократической республики Конго (ДР Конго) боевики из экстремистской организации «Альянс демократических сил» убили как минимум 41 человека, отмечает «Радиоточка НСН».

