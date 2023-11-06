СМИ: В результате ударов Израиля по Газе за ночь погибли более 200 человек

Более 200 человек погибли за ночь в секторе Газа в результате ударов сил Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

В ЦАХАЛ заявили об уничтожении 10 высокопоставленных командиров ХАМАС

СМИ приводит данные Минздрава Газы.

Между тем израильская армия заявила, что за сутки ее истребители атаковали 450 военных объектов палестинского движения ХАМАС, в том числе туннели, военные базы, наблюдательные посты, пусковые установки ракет, отряды бойцов.

Ранее в Израиле сообщили о ликвидации ответственного за спецоперации ХАМАС Джамаля Муссы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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