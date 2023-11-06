СМИ: В результате ударов Израиля по Газе за ночь погибли более 200 человек
6 ноября 202311:50
Более 200 человек погибли за ночь в секторе Газа в результате ударов сил Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
СМИ приводит данные Минздрава Газы.
Между тем израильская армия заявила, что за сутки ее истребители атаковали 450 военных объектов палестинского движения ХАМАС, в том числе туннели, военные базы, наблюдательные посты, пусковые установки ракет, отряды бойцов.
Ранее в Израиле сообщили о ликвидации ответственного за спецоперации ХАМАС Джамаля Муссы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru