СМИ: В результате ударов Израиля по Газе за ночь погибли более 200 человек

СМИ приводит данные Минздрава Газы.

Между тем израильская армия заявила, что за сутки ее истребители атаковали 450 военных объектов палестинского движения ХАМАС, в том числе туннели, военные базы, наблюдательные посты, пусковые установки ракет, отряды бойцов.

Ранее в Израиле сообщили о ликвидации ответственного за спецоперации ХАМАС Джамаля Муссы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

