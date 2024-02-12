Израиль нанес удары по кварталу Рафаха на юге сектора Газа

Израильская армия заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа, сказано в сообщении военного ведомства в Telegram.

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«ЦАХАЛ нанес серию ударов по террористическим объектам в районе квартала Аш-Шабура на юге сектора Газа», — следует из сообщения.

Отмечается, что «нанесение ударов» завершено.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военным готовить план эвакуации мирного населения в городе Рафах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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