Израиль нанес удары по кварталу Рафаха на юге сектора Газа
12 февраля 202406:02
Израильская армия заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа, сказано в сообщении военного ведомства в Telegram.
«ЦАХАЛ нанес серию ударов по террористическим объектам в районе квартала Аш-Шабура на юге сектора Газа», — следует из сообщения.
Отмечается, что «нанесение ударов» завершено.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военным готовить план эвакуации мирного населения в городе Рафах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Израиль нанес удары по кварталу Рафаха на юге сектора Газа
- Трамп утверждает, что сделал для Тейлор Свифт больше, чем Байден
- СМИ: Джон Кирби станет помощником президента США
- Министр обороны США Остин передал свои полномочия заместителю
- Вильфанд предупредил об аномально низких температурах на большей части России
- СМИ: западные фармкомпании использовали младенцев для опытов в Мариуполе
- СМИ: Байден перестал рассматривать Нетаньяху как продуктивного партнера
- Снегоход провалился под лед в Ленобласти, один человек погиб
- Захарова высмеяла Шольца после его заявления про интервью Путина
- Один человек погиб в автоаварии с автобусом в Мурманской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru