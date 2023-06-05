СМИ: в результате обвала горной породы в Китае погибли 19 человек

В китайском городе Лэшань произошел обвал горной породы, сообщает Xinhua.

В МЧС ситуацию на угольных шахтах сравнили с курением на пороховой бочке

В результате этого погибли 19 человек.

Ранее сообщалось, что погибли 14 человек.

Ранее в Мурманской области во время обвала шахты «Каула» погиб горняк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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