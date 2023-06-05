СМИ: в результате обвала горной породы в Китае погибли 19 человек
5 июня 202306:17
В китайском городе Лэшань произошел обвал горной породы, сообщает Xinhua.
В результате этого погибли 19 человек.
Ранее сообщалось, что погибли 14 человек.
Ранее в Мурманской области во время обвала шахты «Каула» погиб горняк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: в результате обвала горной породы в Китае погибли 19 человек
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru