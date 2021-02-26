СМИ: В результате авиаудара США по Сирии погибли несколько человек

Несколько человек стали жертвами авиаудара, нанесенного Соединенными Штатами по объектам проиранского ополчения в Сирии у иракской границы. Об это сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник в американской администрации.

По его данным, предположительно удар привел к гибели «горстки людей».