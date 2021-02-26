СМИ: В результате авиаудара США по Сирии погибли несколько человек

Несколько человек стали жертвами авиаудара, нанесенного Соединенными Штатами по объектам проиранского ополчения в Сирии у иракской границы. Об это сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник в американской администрации.

По его данным, предположительно удар привел к гибели «горстки людей».

США заявили, что нанесли удары именно по группировке шиитов

В Пентагоне заявляли, что в результате авиаудара уничтожены несколько объектов инфраструктуры шиитских группировок, пользующихся поддержкой Ирана. По заявлению военного ведомства, удар был ответной мерой на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и что они уверены в точности нанесенного авиаудара, передает RT.

Ранее президент США Джо Байден отдал приказ нанести авиаудары по объектам проиранских групп в Сирии.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Алаеддин
ТЕГИ:АвиаударСирия
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