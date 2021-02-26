США заявили, что нанесли удары именно по группировке шиитов
Соединенные Штаты уверены, что нанесли в Сирии удар именно по шиитской группировке, которая ранее пробралась на территорию Ирака и действовала против американских интересов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина.
«Подвергнутая бомбардировке цель использовалась тем же самым шиитским ополчением, которое нанесло удары в Ираке», – сообщил министр обороны.
Он отметил, что расследование для определения цели нанесения воздушного удара провел Ирак. Остин добавил, что проводившие бомбардировку американские военные «действовали очень профессионально».
Ранее президент США Джо Байден отдал приказ нанести авиаудары по объектам проиранских групп в Сирии, включая «Катаиб Хезболлах» и «Катаиб Сайид аль-Шухада».
Зеленая зона Багдада подверглась ракетному обстрелу 22 февраля. В районе находятся госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США. Две ракеты из трех упали внутри зоны. О пострадавших не сообщалось.
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