СМИ: В Пентагоне уволили всех отвечающих за Украину чиновников
В Минобороны США произошло массовое увольнение или отстранение чиновников, ответственных за вопросы, связанные с Украиной, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на украинского журналиста Романа Бочкала, который получил информацию от коллег из The Washington Post.
«Новый формат отношений. Немного тревожно это все», — заявил он. В Пентагоне ожидается полная перезагрузка команды, занимающейся Украиной.
Ранее кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил о необходимости усиления мер по сдерживанию России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Овечкин заявил, что ему приятна похвала от Трампа
- Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным в любое время
- СМИ: В Пентагоне уволили всех отвечающих за Украину чиновников
- Трамп назвал Путина умным
- Трамп допустил введение новых санкций против России
- Слова Трампа назвали «пинком под зад» Евросоюзу
- Лукашенко высказался о поведении Трампа на инаугурации
- В Ростовской области сбили девять беспилотников Украины
- В США начали отлов нелегальных мигрантов для депортации
- Российские туристы разбили палаточный лагерь в аэропорту Гаваны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru