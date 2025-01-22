СМИ: В Пентагоне уволили всех отвечающих за Украину чиновников

В Минобороны США произошло массовое увольнение или отстранение чиновников, ответственных за вопросы, связанные с Украиной, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на украинского журналиста Романа Бочкала, который получил информацию от коллег из The Washington Post.

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«Новый формат отношений. Немного тревожно это все», — заявил он. В Пентагоне ожидается полная перезагрузка команды, занимающейся Украиной.

Ранее кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил о необходимости усиления мер по сдерживанию России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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