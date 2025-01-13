Пентагон: США не объявят о новом пакете помощи Украине до 20 января
США не планируют объявить до ухода администрации действующего главы государства Джо Байдена о новом пакете помощи Украине, заявил в ходе брифинга официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, запись размещена на официальном сайте ведомства.
По его словам, ранее выделенные Конгрессом США средства для Украины поступят в распоряжение администрации избранного президента США Дональда Трампа после его инаугурации.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что общий объем военной помощи Украине со стороны США за время администрации Байдена превысил $66,5 млрд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru