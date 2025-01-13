Пентагон: США не объявят о новом пакете помощи Украине до 20 января

По его словам, ранее выделенные Конгрессом США средства для Украины поступят в распоряжение администрации избранного президента США Дональда Трампа после его инаугурации.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что общий объем военной помощи Украине со стороны США за время администрации Байдена превысил $66,5 млрд.

