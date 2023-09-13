СМИ: в парламенте Мексики показали предполагаемые «мумии инопланетян»

По его словам, ДНК этих тел на 30% отличается от человеческого. У «инопланетян» по три пальца на руках и ногах, нет зубов и стереоскопическое зрение.



«Это существа, которые были найдены в шахтах с диатомовыми водорослями и позже превратились в окаменелости. Инопланетяне они или нет, мы не знаем, но они были разумны и жили с нами», — заявил Мауссан под присягой.



Однако главред портала «Антропогенез.ру» Александр Соколов заявил, что перуанские сбытчики ворованного антиквариата делают «тела пришельцев» из костей, которые выгребают из старых захоронений, и это «настоящая мафия», которая обманывает людей в промышленном масштабе.

Ранее американские беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper обнаружили два случая появления неопознанных летательных объектов на Ближнем Востоке и в Южной Азии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

