СМИ: в парламенте Мексики показали предполагаемые «мумии инопланетян»
Тела двух древних инопланетян показали в Конгрессе Мексики. Их принес уфолог Хайме Мауссан, который утверждает, что пришельцы настоящие и им не менее тысячи лет, пишет газета Infobae.
По его словам, ДНК этих тел на 30% отличается от человеческого. У «инопланетян» по три пальца на руках и ногах, нет зубов и стереоскопическое зрение.
«Это существа, которые были найдены в шахтах с диатомовыми водорослями и позже превратились в окаменелости. Инопланетяне они или нет, мы не знаем, но они были разумны и жили с нами», — заявил Мауссан под присягой.
Однако главред портала «Антропогенез.ру» Александр Соколов заявил, что перуанские сбытчики ворованного антиквариата делают «тела пришельцев» из костей, которые выгребают из старых захоронений, и это «настоящая мафия», которая обманывает людей в промышленном масштабе.
Ранее американские беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper обнаружили два случая появления неопознанных летательных объектов на Ближнем Востоке и в Южной Азии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Верховной раде призвали Запад не поднимать тему выборов на Украине
- Правоохранители задержали аферистов за обман пенсионеров
- Продолжение франшизы «После» покажут в кинотеатрах 14 сентября
- Росстат: инфляция с 5 по 11 сентября ускорилась до 0,13%
- Генсек ООН: Ситуация на Украине далека от мирных переговоров
- Гутерриш проведет ряд консультаций для продления зерновой сделки
- Блинкен заявил о конце миропорядка, который сложился после холодной войны
- Гутерриш исключил перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
- Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыто уже третий раз за сутки
- Евросоюз до марта 2024 года продлил индивидуальные санкции против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru