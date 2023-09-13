СМИ: в парламенте Мексики показали предполагаемые «мумии инопланетян»

Тела двух древних инопланетян показали в Конгрессе Мексики. Их принес уфолог Хайме Мауссан, который утверждает, что пришельцы настоящие и им не менее тысячи лет, пишет газета Infobae.

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По его словам, ДНК этих тел на 30% отличается от человеческого. У «инопланетян» по три пальца на руках и ногах, нет зубов и стереоскопическое зрение.

«Это существа, которые были найдены в шахтах с диатомовыми водорослями и позже превратились в окаменелости. Инопланетяне они или нет, мы не знаем, но они были разумны и жили с нами», — заявил Мауссан под присягой.

Однако главред портала «Антропогенез.ру» Александр Соколов заявил, что перуанские сбытчики ворованного антиквариата делают «тела пришельцев» из костей, которые выгребают из старых захоронений, и это «настоящая мафия», которая обманывает людей в промышленном масштабе.

Ранее американские беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper обнаружили два случая появления неопознанных летательных объектов на Ближнем Востоке и в Южной Азии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТИЦ «КАЛУЖСКИЙ КРАЙ»
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