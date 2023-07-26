В Конгрессе США прошли первые слушания о контактах с НЛО
В Конгрессе Соединенных Штатов состоялись первые слушания о существовании внеземных цивилизаций и контактах с ними, сообщают СМИ.
Бывший агент ЦРУ Дэвид Груш рассказал, что в предполагаемых местах инцидентов с неопознанными летающими объектами найдены следы нечеловеческих биотехнологий. По его словам, внеземные технологии во многом превосходят возможности США.
Также экс-агент признал, что американские военные и сотрудники ЦРУ неоднократно сталкивались с НЛО. Он пожаловался, что правительство Соединенных Штатов хочет заставить его замолчать.
Директор управления Пентагона по изучению аномальных явлений Шон Киркпатрик ранее заявил, что беспилотники ВВС США обнаружили два случая появления НЛО на Ближнем Востоке и в Южной Азии, передает «Радиоточка НСН».
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