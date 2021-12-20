СМИ: в Париже вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин
Вооруженный ножом мужчина взял в заложники двух женщин. Как сообщает радио Europe 1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл в 12-м округе Парижа, в магазине на улице Алигр.
Собеседник радиостанции уточнил, что 50-летний злоумышленник страдает психическим расстройством. Источник добавил, что мужчина желает поговорить с министром юстиции Франции Эриком Дюпон-Моретти.
В настоящее время на месте происшествия находится отряд полицейской спецбригады розыска и быстрого реагирования.
Ранее на юге Германии человек с оружием взял в заложники троих пассажиров автобуса.
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