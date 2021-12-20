СМИ: в Париже вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин

Вооруженный ножом мужчина взял в заложники двух женщин. Как сообщает радио Europe 1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл в 12-м округе Парижа, в магазине на улице Алигр.

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Собеседник радиостанции уточнил, что 50-летний злоумышленник страдает психическим расстройством. Источник добавил, что мужчина желает поговорить с министром юстиции Франции Эриком Дюпон-Моретти.

В настоящее время на месте происшествия находится отряд полицейской спецбригады розыска и быстрого реагирования.

Ранее на юге Германии человек с оружием взял в заложники троих пассажиров автобуса.

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ФОТО: РИА ФАН
ТЕГИ:НападениеПарижЗаложники
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