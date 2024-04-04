СМИ: в Палате представителей обсудят помощь Киеву не раньше середины апреля
4 апреля 202403:32
Запрос о новой помощи Украине в Палате представителей США рассмотрят не раньше середины апреля, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, не исключено, что голосование состоится и позже, поскольку спикер Майк Джонсон ищет пути для смягчения противодействия со стороны республиканцев.
Ранее Джонсон сообщил, что планирует после католической Пасхи представить на голосование проект закона по дальнейшему финансированию помощи Киеву. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: в Палате представителей обсудят помощь Киеву не раньше середины апреля
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru