СМИ: в ОАЭ согласились ограничить экспорт ряда товаров в РФ

Объединенные Арабские Эмираты решили сократить объем поставок в Россию ряда товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника Европейского союза.

Минфин РФ продолжит переговоры по налоговому соглашению с ОАЭ

Еврокомиссия проинформировала о решении послов стран Евросоюза. Аналогичные меры рассматривают и в Турции. Ранее сообщалось, что Абу-Даби может ввести специальные меры экспортного контроля для товаров двойного назначения, которые находятся под санкциями ЕС и США.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена усилить давление на ОАЭ, поскольку они могут помогать России обходить санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкции Против РоссииОАЭ

Горячие новости

Все новости

партнеры