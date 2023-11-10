СМИ: в ОАЭ согласились ограничить экспорт ряда товаров в РФ

Еврокомиссия проинформировала о решении послов стран Евросоюза. Аналогичные меры рассматривают и в Турции. Ранее сообщалось, что Абу-Даби может ввести специальные меры экспортного контроля для товаров двойного назначения, которые находятся под санкциями ЕС и США.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена усилить давление на ОАЭ, поскольку они могут помогать России обходить санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

