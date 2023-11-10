СМИ: в ОАЭ согласились ограничить экспорт ряда товаров в РФ
Объединенные Арабские Эмираты решили сократить объем поставок в Россию ряда товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника Европейского союза.
Еврокомиссия проинформировала о решении послов стран Евросоюза. Аналогичные меры рассматривают и в Турции. Ранее сообщалось, что Абу-Даби может ввести специальные меры экспортного контроля для товаров двойного назначения, которые находятся под санкциями ЕС и США.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена усилить давление на ОАЭ, поскольку они могут помогать России обходить санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru