Минфин РФ продолжит переговоры по налоговому соглашению с ОАЭ
Минфин РФ продолжает переговоры по налоговому соглашению с ОАЭ, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.
Он отметил, что в ближайшем месяце состоится очередной раунд переговоров, «позиции сближаются». Также Сазанов подчеркнул, что возможны и переговоры с другими юрисдикциями, если у российского бизнеса будет такой интерес.
Ранее стало известно, что ретейлер Fix Price намерен выйти на рынок ОАЭ в 2024 году. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Дмитрия Кирсанова. Также Forbes обнаружил три российские финансовые компании, которые пытаются оказывать услуги в Дубае, — «БКС Ультима», «Альфа» и «Атон». Пытается выйти на рынок ОАЭ и российская сеть клиник «Медси».
ОАЭ не желают присоединяться к антироссийским санкциям, поскольку согласие с позицией США и Евросоюза приведет к потере инвесторов из Китая и Ирана. Об этом «Радиоточке НСН» заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru