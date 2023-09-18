Минфин РФ продолжит переговоры по налоговому соглашению с ОАЭ

Ранее стало известно, что ретейлер Fix Price намерен выйти на рынок ОАЭ в 2024 году. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Дмитрия Кирсанова. Также Forbes обнаружил три российские финансовые компании, которые пытаются оказывать услуги в Дубае, — «БКС Ультима», «Альфа» и «Атон». Пытается выйти на рынок ОАЭ и российская сеть клиник «Медси».

ОАЭ не желают присоединяться к антироссийским санкциям, поскольку согласие с позицией США и Евросоюза приведет к потере инвесторов из Китая и Ирана. Об этом «Радиоточке НСН» заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

