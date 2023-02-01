СМИ: в ноябре в офисе Байдена прошел обыск

По данным телеканала, обыски прошли в помещении, которое действующий глава государства занимал еще будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы. Причиной послужило то, что сотрудники Байдена обнаружили секретные документы и передали их в Нацархив.

Отмечается, что обыски, о которых Белый дом не сообщал, прошли с согласия адвоката президента США после того, как 2 ноября его помощники нашли 12 секретных документов.

Ранее председатель комитета по надзору и ответственности палаты представителей американского Конгресса Джеймс Корнер обратился к секретной службе Соединенных Штатов, обеспечивающей охрану первых лиц государства, с запросом о данных, связанных с личной резиденцией президента Джо Байдена в Делавере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

