СМИ: в ноябре в офисе Байдена прошел обыск

ФБР Соединенных Штатов в ноябре 2022 года провело обыск вашингтонского офиса президента США Джо Байдена после обнаружения секретных документов, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на CBS.

СМИ: у бывшего вице-президента США Пенса найдены секретные документы

По данным телеканала, обыски прошли в помещении, которое действующий глава государства занимал еще будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы. Причиной послужило то, что сотрудники Байдена обнаружили секретные документы и передали их в Нацархив.

Отмечается, что обыски, о которых Белый дом не сообщал, прошли с согласия адвоката президента США после того, как 2 ноября его помощники нашли 12 секретных документов.

Ранее председатель комитета по надзору и ответственности палаты представителей американского Конгресса Джеймс Корнер обратился к секретной службе Соединенных Штатов, обеспечивающей охрану первых лиц государства, с запросом о данных, связанных с личной резиденцией президента Джо Байдена в Делавере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденПрезидент США
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