Конгресс запросил данные о гостях дома Байдена, в котором нашли секретные документы
Председатель комитета по надзору и ответственности палаты представителей американского Конгресса Джеймс Корнер обратился к секретной службе Соединенных Штатов, обеспечивающей охрану первых лиц государства, с запросом о данных, связанных с личной резиденцией президента Джо Байдена в Делавере, следует из заявления на сайте конгрессмена.
«Комитет по надзору и ответственности расследует ненадлежащее обращение Байдена с ... крайне секретными документами ... и, принимая во внимание недостаточную прозрачность Белого дома относительно записи посетителей частного дома президента Байдена, комитет хочет получить информацию о том, кто имел доступ к его дому в бытность его работы вице-президентом США, у Секретной службы», — говорится в документе.
Отмечается, что парламентарий заинтересован в получении данных о посетителях дома Байдена в Уилмингтоне за период с 20 января 2017 года по настоящее время. Ранее Корнер запросил у Белого дома данные о посетителях резиденции Байдена, однако получил ответ, что подобные записи не ведутся.
На днях сотрудники Министерства юстиции США провели обыск в частном доме главы государства Джо Байдена в Уилмингтоне в штате Делавэр и обнаружили еще шесть секретных документов. Обыск длился более 12 часов и охватил все помещения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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