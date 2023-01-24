Конгресс запросил данные о гостях дома Байдена, в котором нашли секретные документы

«Комитет по надзору и ответственности расследует ненадлежащее обращение Байдена с ... крайне секретными документами ... и, принимая во внимание недостаточную прозрачность Белого дома относительно записи посетителей частного дома президента Байдена, комитет хочет получить информацию о том, кто имел доступ к его дому в бытность его работы вице-президентом США, у Секретной службы», — говорится в документе.

Отмечается, что парламентарий заинтересован в получении данных о посетителях дома Байдена в Уилмингтоне за период с 20 января 2017 года по настоящее время. Ранее Корнер запросил у Белого дома данные о посетителях резиденции Байдена, однако получил ответ, что подобные записи не ведутся.

На днях сотрудники Министерства юстиции США провели обыск в частном доме главы государства Джо Байдена в Уилмингтоне в штате Делавэр и обнаружили еще шесть секретных документов. Обыск длился более 12 часов и охватил все помещения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

