СМИ: у бывшего вице-президента США Пенса найдены секретные документы

В доме бывшего вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса в Индиане найдены более десятка документов под грифом «секретно», сообщает CNN со ссылкой на источники.

Юристы Байдена обнаружили секретные документы в гараже его дома

«Секретные документы были обнаружены в новом доме Пенса в Кармеле, штат Индиана, адвокатом Пенса после разоблачений о секретных материалах, обнаруженных в личном кабинете и резиденции президента Джо Байдена, сообщили источники. Об этой находке стало известно после того, как Пенс неоднократно заявлял, что в его распоряжении не было никаких секретных документов», – отмечает телеканал.

Адвокат Пенса предупредил национальный архив о находке. Они проинформировали министерство юстиции США. Как сообщил представитель бывшего вице-президента Грег Джейкоб, Пенс не знал о существовании конфиденциальных или засекреченных документов в своей личной резиденции.

Ранее председатель комитета по надзору и ответственности палаты представителей американского Конгресса Джеймс Корнер обратился к секретной службе Соединенных Штатов, обеспечивающей охрану первых лиц государства, с запросом о данных, связанных с личной резиденцией президента Джо Байдена в Делавере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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