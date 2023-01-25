СМИ: у бывшего вице-президента США Пенса найдены секретные документы

«Секретные документы были обнаружены в новом доме Пенса в Кармеле, штат Индиана, адвокатом Пенса после разоблачений о секретных материалах, обнаруженных в личном кабинете и резиденции президента Джо Байдена, сообщили источники. Об этой находке стало известно после того, как Пенс неоднократно заявлял, что в его распоряжении не было никаких секретных документов», – отмечает телеканал.

Адвокат Пенса предупредил национальный архив о находке. Они проинформировали министерство юстиции США. Как сообщил представитель бывшего вице-президента Грег Джейкоб, Пенс не знал о существовании конфиденциальных или засекреченных документов в своей личной резиденции.

Ранее председатель комитета по надзору и ответственности палаты представителей американского Конгресса Джеймс Корнер обратился к секретной службе Соединенных Штатов, обеспечивающей охрану первых лиц государства, с запросом о данных, связанных с личной резиденцией президента Джо Байдена в Делавере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

