NYT: Tesla сократит 14 тысяч сотрудников для снижения расходов

В письме Маск заявил, что компания готовится к новому этапу развития. По его словам, для этого необходимо сократить издержки и повысить производительность.

«Ничто не вызывает у меня большей ненависти, но сделать это необходимо», - написал бизнесмен.

Издание отмечает, что сокращение персонала пройдет на фоне падения продаж электрокаров Tesla и роста конкуренции на европейском и азиатском рынках.

По данным Bloomberg, продажи Tesla упали впервые с 2020 года. Сообщается, что негативные показатели связаны с проблемами при производстве автомобилей Model 3, передает «Радиоточка НСН».

