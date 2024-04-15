NYT: Tesla сократит 14 тысяч сотрудников для снижения расходов

Компания американского бизнесмена Илона Маска намерена сократить около 14 тысяч сотрудников для снижения расходов, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на копию внутреннего корпоративного письма.

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В письме Маск заявил, что компания готовится к новому этапу развития. По его словам, для этого необходимо сократить издержки и повысить производительность.

«Ничто не вызывает у меня большей ненависти, но сделать это необходимо», - написал бизнесмен.

Издание отмечает, что сокращение персонала пройдет на фоне падения продаж электрокаров Tesla и роста конкуренции на европейском и азиатском рынках.

По данным Bloomberg, продажи Tesla упали впервые с 2020 года. Сообщается, что негативные показатели связаны с проблемами при производстве автомобилей Model 3, передает «Радиоточка НСН».

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