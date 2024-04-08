Компания Tesla представит беспилотное такси

Компания Tesla американского бизнесмена Илона Маска планирует представить беспилотное такси, заявил Илон Маск.

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По его словам, презентация новинки запланирована на 8 августа.

Еще в 2019 году Маск объявлял о том, что компания намерена запустить в США службу беспилотного такси. При этом телеканал CNN уточнил, что сегодня машины компании неспособны полностью быть беспилотными.

В феврале 2024 года Tesla лишилась статуса самого дорогого автомобильного бренда. На первое место вернулся Mercedes-Benz, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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