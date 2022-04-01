Гражданина Германии обвинили в шпионаже в пользу России

В сообщении говорится, что имеются достаточные основания подозревать гражданина Германии Ральфа Г. в том, что «не позднее октября 2014 года он установил контакт с российскими спецслужбами», которыем передавал информацию о резервистах вооруженных сил ФРГ, а также различные экономические данные.

В Генпрокуратуре ФРГ добавили, что за свою работу обвиняемый якобы получал «приглашения на мероприятия российских правительственных инстанций».

Ранее в Крыму при попытке выехать на Украину был задержан россиянин, сотрудничавший с украинскими спецслужбами, сообщает RT.