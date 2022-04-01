Гражданина Германии обвинили в шпионаже в пользу России

Генеральная прокуратура ФРГ обвинила гражданина Германии в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона под псевдонимом «Малыш»

В сообщении говорится, что имеются достаточные основания подозревать гражданина Германии Ральфа Г. в том, что «не позднее октября 2014 года он установил контакт с российскими спецслужбами», которыем передавал информацию о резервистах вооруженных сил ФРГ, а также различные экономические данные.

В Генпрокуратуре ФРГ добавили, что за свою работу обвиняемый якобы получал «приглашения на мероприятия российских правительственных инстанций».

Ранее в Крыму при попытке выехать на Украину был задержан россиянин, сотрудничавший с украинскими спецслужбами, сообщает RT.

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ФОТО: flickr/djwess
ТЕГИ:РоссияОбвинениеШпионажГермания
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