МИД РФ: Израиль 28 октября приступил к проведению наземной военной операции в Газе
28 октября 202315:20
Израиль 28 октября приступил к проведению наземной военной операции в секторе Газа, сообщили в российском МИД.
Отмечается, что противостояние вышло на новый этап эскалации.
В ведомстве призывали к консолидации коллективных шагов по перезапуску переговоров между сторонами ближневосточного конфликта.
По данным министерства здравоохранения сектора Газа, с начала эскалации погибли более 7,3 тысячи палестинцев, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru