МИД РФ: Израиль 28 октября приступил к проведению наземной военной операции в Газе

Израиль 28 октября приступил к проведению наземной военной операции в секторе Газа, сообщили в российском МИД.

Израиль готов пропустить в Газу грузовики с гумпомощью

Отмечается, что противостояние вышло на новый этап эскалации.

В ведомстве призывали к консолидации коллективных шагов по перезапуску переговоров между сторонами ближневосточного конфликта.

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, с начала эскалации погибли более 7,3 тысячи палестинцев, сообщает «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:МИД РФИзраильПалестинаСектор Газа

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