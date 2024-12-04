СМИ: В НАТО предупредили Трампа об угрозе из-за сделки по Украине
Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте предупредил победившего на выборах президента США Дональда Трампа о серьезной угрозе из-за неудачной для Запада сделки по Украине, сообщает Financial Times.
По его словам, возможная сделка может привести к еще большему сближению России, КНР, КНДР и Ирана, что может представлять серьезную опасность для Вашингтона.
Рютте считает, что лидеры стран НАТО должны сосредоточить все усилия на отправке большего количества оружия Киеву, чтобы Украина могла вступить в переговорный процесс в сильной позиции.
Альянс намерен обеспечить Украине «наиболее благоприятную позицию» на мирных переговорах, отметил глава блока, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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