СМИ: В НАТО предупредили Трампа об угрозе из-за сделки по Украине

По его словам, возможная сделка может привести к еще большему сближению России, КНР, КНДР и Ирана, что может представлять серьезную опасность для Вашингтона.

Рютте считает, что лидеры стран НАТО должны сосредоточить все усилия на отправке большего количества оружия Киеву, чтобы Украина могла вступить в переговорный процесс в сильной позиции.

Альянс намерен обеспечить Украине «наиболее благоприятную позицию» на мирных переговорах, отметил глава блока, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

