Генсек заявил, что НАТО не обсуждает приглашение Украины в альянс

НАТО не обсуждает приглашение Украины в блок, а только поставки вооружений, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте. Об этом он рассказал в преддверии заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

Отвечая на вопрос о намерении пригласить Киев в альянс, генсек призвал сконцентрироваться на поставках военной помощи Украине, «что необходимо прямо сейчас».

«Это чрезвычайно важно для них», — указал Рютте.

Ранее в МИД Украины заявили, что Киев не согласен на альтернативные гарантии безопасности, кроме полноценного членства в НАТО, напоминает «Свободная пресса».

