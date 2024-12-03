Генсек заявил, что НАТО не обсуждает приглашение Украины в альянс
НАТО не обсуждает приглашение Украины в блок, а только поставки вооружений, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте. Об этом он рассказал в преддверии заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
Отвечая на вопрос о намерении пригласить Киев в альянс, генсек призвал сконцентрироваться на поставках военной помощи Украине, «что необходимо прямо сейчас».
«Это чрезвычайно важно для них», — указал Рютте.
Ранее в МИД Украины заявили, что Киев не согласен на альтернативные гарантии безопасности, кроме полноценного членства в НАТО, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru