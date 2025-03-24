КТК заявил о невозможности транспортировки нефти через НПС «Кавказская»
В Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили, что после атаки беспилотников на нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» транспортировка нефти в систему КТК в ближайшей перспективе невозможна. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы компании.
Как отметили в консорциуме, ранее объем отгрузки нефти через эту станцию составлял не менее 130 тысяч тонн ежемесячно. По итогам 2024 года через НПС «Кавказская» было передано около 1,51 миллиона тонн нефти для дальнейшей отправки через морской терминал под Новороссийском.
В КТК уточнили, что ранее в результате удара беспилотников была остановлена работа станции «Кропоткинская», после чего объемы транспортировки с этого пункта пришлось снизить. Сейчас ведутся восстановительные работы. В ночь на 24 марта силы ПВО отразили еще одну атаку в районе «Кропоткинской», при этом обломки одного из сбитых дронов упали недалеко от железнодорожной станции «Кавказская».
В консорциуме заявили, что действия украинской стороны негативно сказываются на финансовых показателях КТК, включая выручку и дивиденды, что затрагивает интересы всех акционеров — в том числе Казахстана и ряда иностранных компаний. В компании также подчеркнули, что подобные атаки создают риски для гражданской промышленной инфраструктуры и глобальной энергетической безопасности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru