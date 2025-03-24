КТК заявил о невозможности транспортировки нефти через НПС «Кавказская»

В Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили, что после атаки беспилотников на нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» транспортировка нефти в систему КТК в ближайшей перспективе невозможна. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы компании.

Как отметили в консорциуме, ранее объем отгрузки нефти через эту станцию составлял не менее 130 тысяч тонн ежемесячно. По итогам 2024 года через НПС «Кавказская» было передано около 1,51 миллиона тонн нефти для дальнейшей отправки через морской терминал под Новороссийском.