СМИ: в Мексике неизвестные похитили и убили семь человек

Это произошло в штате Юкатан. Тела жертв были обнаружены на ранчо в районе Чикинцонот. В район стянуты дополнительные силы полиции и сухопутных войск. В настоящее время идет поиск убийц.

В Юкатане в 2021 году от рук преступников погибли 42 человека.

Ранее в Мексике как минимум 13 человек погибли и еще восемь получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса.

