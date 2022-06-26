СМИ: в Мексике неизвестные похитили и убили семь человек

Неизвестные похитили и убили семь человек на юге Мексики, сообщает газета El Sol de Mexico.

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Это произошло в штате Юкатан. Тела жертв были обнаружены на ранчо в районе Чикинцонот. В район стянуты дополнительные силы полиции и сухопутных войск. В настоящее время идет поиск убийц.

В Юкатане в 2021 году от рук преступников погибли 42 человека.

Ранее в Мексике как минимум 13 человек погибли и еще восемь получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:УбийстваМексика
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