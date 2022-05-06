СМИ: Трамп планировал ракетные удары по нарколабораториям в Мексике

Бывший президент США Дональд Трамп якобы планировал нанести ракетные удары по Мексике. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на неопубликованные мемуары экс-министра обороны Соединенных Штатов Марка Эспера.

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Как отмечает бывший глава Пентагона, Трамп спрашивал его о возможности удара летом 2020 года, пишет RT. Экс-президент якобы предложил запустить «несколько ракет Patriot, никто не узнает, что это мы».

Эспер указывает, что бывший глава государства хотел таким образом уничтожить мексиканские нарколаборатории. По словам экс-министра, Трамп заявлял об этом совершенно серьезно, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Ракетный УдарМексикаДональд Трамп
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