СМИ: Трамп планировал ракетные удары по нарколабораториям в Мексике

Как отмечает бывший глава Пентагона, Трамп спрашивал его о возможности удара летом 2020 года, пишет RT. Экс-президент якобы предложил запустить «несколько ракет Patriot, никто не узнает, что это мы».

Эспер указывает, что бывший глава государства хотел таким образом уничтожить мексиканские нарколаборатории. По словам экс-министра, Трамп заявлял об этом совершенно серьезно, пишет «Свободная пресса».

