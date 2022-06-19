В Мексике 13 человек погибли в автоаварии
Как минимум 13 человек погибли и еще восемь получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса в штате Мехико в Мексике, сообщает Управление федеральных дорог и мостов.
Микроавтобус съехал с трассы и врезался в дерево. На месте работают медики и спасатели. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее шесть машин столкнулись на трассе в Московской области. Инцидент произошёл на 185 км трассы А-107, один человек погиб, ещё один пострадал.
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