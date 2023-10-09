СМИ: в Манчестере около 1 тысячи человек вышли на акцию в поддержку Палестины

Около 1 тысячи жителей британского Манчестера вышли на акцию в поддержку Палестины, сообщает The Times.

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А 7 октября болельщики футбольного клуба «Селтик» на матче против команды «Килмарнок» в шотландском Глазго вывесили баннер в поддержку Палестины. Молодежное крыло ирландской национал-республиканской партии «Шинн фейн» поставило флаг Палестины на аватарку в социальной сети X. Правоохранительные органы Лондона также заявили о некоторых незначительных инцидентов в столице в свете обострения палестино-израильского конфликта.

Ранее в ХАМАС отказались идти на перемирие с Израилем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильПалестинаВеликобритания

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