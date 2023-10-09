Около полвины вылетов из аэропорта Тель-Авива задержали или отменили
Около половины вылетов из израильского аэропорта Тель-Авива либо задержаны, либо отменены, сообщает «РЕН ТВ».
При том, что все регистрационные окна полностью работают, воздушная гавань не справляется с наплывом людей, которые ожидают рейсы со своими ковриками и полотенцами.
Длинные очереди выстроились к стойкам, которые регистрируют пассажиров на рейсы в Венгрию, Молдавию, ОАЭ и ряд других стран.
Ранее стало известно, что движение ХАМАС могло получить американское оружие с Украины для организации атаки на Израиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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