Около полвины вылетов из аэропорта Тель-Авива задержали или отменили

Около половины вылетов из израильского аэропорта Тель-Авива либо задержаны, либо отменены, сообщает «РЕН ТВ».

Найдены тела 260 участников вечеринки на юге Израиля

При том, что все регистрационные окна полностью работают, воздушная гавань не справляется с наплывом людей, которые ожидают рейсы со своими ковриками и полотенцами.

Длинные очереди выстроились к стойкам, которые регистрируют пассажиров на рейсы в Венгрию, Молдавию, ОАЭ и ряд других стран.

Ранее стало известно, что движение ХАМАС могло получить американское оружие с Украины для организации атаки на Израиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
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