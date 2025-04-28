Медведчук заявил о новом процессе восстановления Руси на Украине
Сейчас идет новый процесс воссоздания Руси и восстановления ее исторических русских земель, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Его слова приводит РИА Новости.
Медведчук напомнил, что сегодняшняя Украина стоит на столпах нацистской идеологии, поэтому это государство скоро исчезнет. Так, сейчас идет «новый процесс воссоздания Руси» - объединение российских земель, и этот справедливый процесс никто не сможет остановить, заявил он.
По его словам, если отдать России все земли, которые исторически принадлежат ей, то от Украины «останется всего несколько областей», на которые будут претендовать другие страны.
Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что Зеленский все-таки готов отказаться от притязаний на Крым, но все еще просит оружие, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru