Житель Челябинской области получил 3,5 года колонии за экстремистские посты в Telegram

Суд в Челябинской области приговорил местного жителя за посты экстремистского содержания в мессенджере Telegram к 3,5 года колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

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Судом установлено, что мужчина, будучи сторонником радикальных взглядов, опубликовал экстремистские материалы в Telegram. Он также предложил за денежное вознаграждение сотруднику органов безопасности фальсифицировать доказательства, чтобы уйти от уголовного наказания.

Мужчину признали виновным по статьям «Публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей» и «Дача взятки должностному лицу». Помимо лишения свободы, осужденный должен будет выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Ранее Перовский суд Москвы приговорил хирурга Ивана Тищенко к четырем годам колонии общего режима по делу о финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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