Россия вошла в тройку стран-лидеров по военным расходам

Глобальные военные расходы в 2024 году достигли исторического максимума в 2,718 трлн долларов. Об этом заявили в Стокгольмском международном институте исследований проблем мира (SIPRI).

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Отмечается, что указанная сумма составляет 2,5% от мирового ВВП и на 9,4% превышает результаты 2023 года.

Лидером по военным расходам стали США - 997 млрд долларов. В ТОП-5 также вошли Китай (314 млрд), Россия (149 млрд), Германия (88,5 млрд) и Индия (86,1 млрд долларов).

Ранее глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов заявил, что предприятия военно-промышленного комплекса России столкнулись с масштабной нехваткой кадров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко
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