СМИ: В Луизиане разрешили казнь азотом
В американском штате Луизиана узаконили смертную казнь азотом, пишет The Independent.
Власти штата подписали законопроект, который не только добавляет новый вид казни, но и отменяет условно-досрочное освобождение почти для всех людей, осужденных за преступления после 1 августа 2023 года. Также он снижает возраст для привлечения к ответственности в качестве взрослого человека до 17 лет.
Напомним, что первая в истории США казнь с помощью азота состоялась в январе этого года в Алабаме. Тогда СМИ сообщали, что у казненного жидким азотом американца перед смертью наблюдались судороги на протяжении нескольких минут, отмечает RT.
В ноябре 2023 года Верховный суд американского штата Алабама разрешил казнить заключенного не использовавшимся ранее методом с применением газообразного азота, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru