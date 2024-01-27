СМИ: у казненного чистым азотом американца были судороги перед смертью
У первого казненного жидким азотом американца перед смертью наблюдались судороги на протяжении нескольких минут, пишет Associated Press.
Приговоренный к смертной казни Кеннет Юджин Смит бился в судорогах как минимум две минуты. Потом он сделал несколько глубоких вдохов и умер.
В ноябре 2023 года Верховный суд американского штата Алабама разрешил казнить заключенного не использовавшимся ранее методом с применением газообразного азота, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По данным Fox News, суд удовлетворил запрос о выдаче ордера на казнь Кеннета Смита, осужденного за совершенное в 1988 году заказное убийство женщины. По данным правоохранителей, Смиту и его сообщнику заплатили по тысяче долларов за убийство Элизабет Сеннетт. Сообщника заключенного казнили в 2010 году. При этом в 2022 году департамент исправительных учреждений отменил приведение в исполнение приговора в отношении Смита, так как специалисты не смогли ввести ему «смертельную инъекцию».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru