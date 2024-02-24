Экс-президента Туниса заочно приговорили к восьми годам заключения

Уголовное преследование политика было начато из-за критики со стороны Марзуки администрации нынешнего президента Каиса Саида в прессе и соцсетях. Суд в Тунисе счел экс-президента виновным в подстрекательстве к свержению правящего режима, провоцировании беспорядков, убийств и грабежей на территории государства.

Марзуки занимал пост главы республики в 2011-2014 годах. Также политик известен как автор книг в области медицины, медицинской этики, прав человека, проблемы демократизации арабских стран. Бывший президент проживает во Франции.

