Экс-президента Туниса заочно приговорили к восьми годам заключения
Бывшего президента Туниса Монсефа Марзуки заочно приговорили к восьми годам тюрьмы. Об этом сообщает радиостанция Mosaique FM.
Уголовное преследование политика было начато из-за критики со стороны Марзуки администрации нынешнего президента Каиса Саида в прессе и соцсетях. Суд в Тунисе счел экс-президента виновным в подстрекательстве к свержению правящего режима, провоцировании беспорядков, убийств и грабежей на территории государства.
Марзуки занимал пост главы республики в 2011-2014 годах. Также политик известен как автор книг в области медицины, медицинской этики, прав человека, проблемы демократизации арабских стран. Бывший президент проживает во Франции.
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