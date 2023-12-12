СМИ: В Красном море норвежский танкер загорелся из-за удара ракеты
Пожар произошел на коммерческом судне в Красном море после попадания ракеты. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителей министерства обороны США.
Речь идет о химическом танкере Strinda под норвежским флагом, пишет «Свободная пресса».
«Крылатая ракета наземного базирования, запущенная из контролируемого хуситами Йемена, поразила ... танкер», — указывает Reuters.
Отмечается, что жертв нет.
По данным портала War Zone, судно атаковала «как минимум одна ракета».
Ранее над Красным морем французский фрегат Languedoc сбил два беспилотника, летевших на него со стороны Йемена, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru