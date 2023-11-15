Беспилотник атаковал эсминец США в Красном море
Эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов отразил атаку беспилотного летательного аппарата в Красном море, рассказали РИА Новости в Пентагоне.
Беспилотник атаковал эсминец Thomas Hudner во время прохода по Красному морю. Корабль успешно отразил атаку, отметил представитель военного ведомства.
Подробности инцидента представитель Пентагона не озвучил. Место, откуда запускался беспилотник, неизвестно.
Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) 8 ноября сообщило об уничтожении американского разведывательного беспилотника MQ-9. Инцидент произошел над территориальными водами страны, отмечает «Радиоточка НСН».
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