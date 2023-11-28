СМИ: в Конгрессе США боятся, что помощь Украине отложат до выборов президента
Ряд законодателей в Конгрессе США опасаются, что если очередной пакет помощи для Киева не удастся согласовать до Рождества, то данный вопрос может быть отложен на период после президентских выборов в ноябре 2024 года, сообщает Economist.
По данным издания, чем дольше задержка, тем больше конгрессменов охватывает предвыборная лихорадка. При этом если главой государства станет Дональд Трамп, помощь Украине может полностью прекратиться. В Сенате США отметил, что время играет против сторонников поддержки Киева.
Ранее спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон заверил, что американский Конгресс одобрит предоставление дополнительной помощи Киеву к Рождеству, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru