СМИ: в Конгрессе США боятся, что помощь Украине отложат до выборов президента

Ряд законодателей в Конгрессе США опасаются, что если очередной пакет помощи для Киева не удастся согласовать до Рождества, то данный вопрос может быть отложен на период после президентских выборов в ноябре 2024 года, сообщает Economist.

В Конгрессе США заявили, что Украина не получит новый пакет помощи до конца года

По данным издания, чем дольше задержка, тем больше конгрессменов охватывает предвыборная лихорадка. При этом если главой государства станет Дональд Трамп, помощь Украине может полностью прекратиться. В Сенате США отметил, что время играет против сторонников поддержки Киева.

Ранее спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон заверил, что американский Конгресс одобрит предоставление дополнительной помощи Киеву к Рождеству, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
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